Выборы в России: Москва обратится в ООН и ОБСЕ из-за недопуска к голосованию в Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова повторно обратится в ООН, ОБСЕ и Совет Европы из-за недопуска россиян в Украине к голосованию на выборах президента РФ. Об этом омбудсмен заявила журналистам, сообщают российские СМИ.

"Это (недопуск избирателей) абсолютно беспрецедентный случай, вопиющее нарушение международных норм права", - подчеркнула Москалькова.

По ее словам, российская сторона так и не получала ответы от международных организаций на просьбы вмешаться в ситуацию с выборами.

"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - констатировала омбудсмен.

Накануне, 17 марта, Москалькова сообщила, что направила в ООН, ОБСЕ и Совет Европы письма с просьбой обеспечить россиянам возможность проголосовать на территории Украины.

Напомним, о том, что россиянам будет закрыт доступ к дипредставнительствам на территории Украины в день голосования, предупредил глава МВД Арсен Аваков. Он объяснял, что Киев пошел на такие меры после того, как Россия отказалась отменять выборы президента на территории аннексированного Крыма.