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Вибори в Росії: Москва звернеться в ООН і ОБСЄ через недопуск до голосування в Україні

НовиниПолітика    18.03.2018 - 11:54
Фото: пікет під посольством РФ у Києві (РБК-Україна)
Фото: пікет під посольством РФ у Києві (РБК-Україна)

Омбудсмен Росії повторно звернеться в ООН, ОБСЄ і Раду Європи через ситуацію з виборами в Україні

Уповноважений із прав людини в Росії Тетяна Москалькова повторно звернеться в ООН, ОБСЄ і Раду Європи через недопуск росіян в Україні до голосування на виборах президента РФ. Про це омбудсмен заявила журналістам, повідомляють російські ЗМІ.

"Це (недопуск виборців) абсолютно безпрецедентний випадок, кричуще порушення міжнародних норм права", - наголосила Москалькова.

За її словами, російська сторона так і не отримувала відповіді від міжнародних організацій на прохання втрутитися в ситуацію з виборами.

"Я не отримала відповідей поки ні від кого. Офіційної реакції ніде не було", - констатувала омбудсмен.

Напередодні, 17 березня, Москалькова повідомила, що направила в ООН, ОБСЄ і Раду Європи листи з проханням забезпечити росіянам можливість проголосувати на території України.

Нагадаємо, про те, що росіянам буде закрито доступ до дипредставництв на території України в день голосування, попереджав глава МВС Арсен Аваков. Він пояснював, що Київ пішов на такі заходи після того, як Росія відмовилася скасовувати вибори президента на території анексованого Криму.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: посольство РФ, выборы, президентские выборы, Вибори в Росії
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