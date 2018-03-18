Вибори в Росії: Москва звернеться в ООН і ОБСЄ через недопуск до голосування в Україні

Уповноважений із прав людини в Росії Тетяна Москалькова повторно звернеться в ООН, ОБСЄ і Раду Європи через недопуск росіян в Україні до голосування на виборах президента РФ. Про це омбудсмен заявила журналістам, повідомляють російські ЗМІ.

"Це (недопуск виборців) абсолютно безпрецедентний випадок, кричуще порушення міжнародних норм права", - наголосила Москалькова.

За її словами, російська сторона так і не отримувала відповіді від міжнародних організацій на прохання втрутитися в ситуацію з виборами.

"Я не отримала відповідей поки ні від кого. Офіційної реакції ніде не було", - констатувала омбудсмен.

Напередодні, 17 березня, Москалькова повідомила, що направила в ООН, ОБСЄ і Раду Європи листи з проханням забезпечити росіянам можливість проголосувати на території України.

Нагадаємо, про те, що росіянам буде закрито доступ до дипредставництв на території України в день голосування, попереджав глава МВС Арсен Аваков. Він пояснював, що Київ пішов на такі заходи після того, як Росія відмовилася скасовувати вибори президента на території анексованого Криму.