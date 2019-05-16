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Суд разрешил провести конкурс на должность ректора НМУ им. Богомольца

Новости » Общество    16.05.2019 - 10:35
Суд разрешил провести конкурс на должность ректора НМУ им. Богомольца
Фото: НМУ им. Богомольца (Виталий Носач, РБК-Украина)

Теперь МЗУ сможет реализовать свои законные полномочия и провести конкурс на должность ректора

Апелляционный суд города Киева разрешил Министерству здравоохранения Украины провести конкурс на должность ректора НМУ им. Богомольца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook.

Как сообщается, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Минздрава и НМУ им. А.А. Богомольца. Теперь Министерство сможет реализовать свои законные полномочия и провести конкурс на должность ректора.

"Ранее Печерский районный суд Киева принял решение от 6 ноября 2018 года, которое запрещало МЗУ проводить конкурс на должность ректора. МЗУ и НМУ им. А.А. Богомольца подали апелляционную жалобу, которую суд удовлетворил 15 мая 2019 года. В результате отменено постановление Печерского районного суда, соответственно Министерству разрешено организовать конкурс", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения Украины досрочно разорвало контракт с ректором Национального медицинского университета (НМУ) Екатериной Амосовой.

Позже после своего увольнения бывший ректор НМУ Екатерина Амосова неоднократная пыталась заблокировать работу университета, в частности из-за необоснованные решения суда.

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