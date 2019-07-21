Выборы в Раду завершились на самом отдаленном избирательном участке

На спецучастке на станции "Академик Вернадский", которая является самым отдаленным избирательным участком Украины, завершилось голосование на внеочередных парламенских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как сообщается, на избирательном участке проголосовали 12 участников 24-й Украинской антарктической экспедиции. Явка составила 100%.

Голосование началось в 08:00 по местному времени (14:00 по киевскому) и продолжалось 30 минут.

"Полярники голосовали на станции в помещении бара "Фарадей". Ящиком для голосования служил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеней. После голосования и подсчета голосов оригиналы документов переложили в конверты и опечатали их. По случаю эти документы передадут в ЦИК", - говорится в сообщении.

Отметим, странция "Академик Вернадский" находится за 15 тыс. километров от Киева и является самым отдаленным избирательным участком Украины. Полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканированные копии, которые накануне пересылает ЦИК.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что на избирательном участке в Австралии завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду. Как сообщалось, в выборах в Верховную раду приняло участие 57 человек, что составляет 4% всех зарегистрированных избирателей.

Кроме того, ранее в Варшаве началось голосование на внеочередных выборах в Раду. Так, в Варшаве началось голосование на заграничном избирательном участке №900069. Перед дипучреждением образовалась очередь. Десятки людей с самого утра пришли под посольство Украины в Польше, чтобы отдать свои голоса за кандидатов на парламентских выборах.

Также в Соединенных Штатах Америки началось голосование украинцев на выборах внеочередных выборах в Раду. Открылся заграничный избирательный участок в городе Вашингтон №900089.