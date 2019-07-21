ru
ua

Выборы в Раду: кто пройдет в парламент по спискам партий


Больше всего мест в новой Раде у "Слуги народа"

В Верховной раде девятого созыва больше всего мест будет за "Слугой народа" - 127 мест. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола выборов в Раду по состоянию на 18:00, сообщает РБК-Украина.

Так, Национальный экзит-пол определил пятерку лидеров - партии, которые смогут преодолеть пятипроцентный барьер:

  1. "Слуга народа" (43,9%) - 127 мест.
  2. "Оппозиционная платформа - За життя" (11,5%) -  33 места.
  3. "Европейская солидарность" (8,9%) - 26 мест.
  4. "Батькивщина" (7,6%) - 22 места.
  5. "Голос" (6,3%) - 18 мест.

Как ожидается, сегодня в 22:00 Национальный экзит-пол обнародует предварительные результаты уже по состоянию на 20:00.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные выборы в Раду. Согласно данным Центризбиркома, по состоянию на 16:00 явка на выборах составила почти 37%. По данным ЦИК, самая высокая явка зафиксирована в Черниговской области - здесь на избирательные участки пришли 41,69% избирателей.

Отметим, первые результаты голосования на выборах в Раду Центризбирком намерен объявить завтра в 10 утра. Всего же у ЦИК есть две недели для того, чтобы подсчитать и объявить официальные результаты выборов в Раду. Как ожидается, официальные данные появятся до 5 августа.

Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях Иранского дипломата вызвали в МИД Британии из-за задержания танкера
Читать все новости