Выборы президента США: Трюдо поздравил Байдена с победой

Глава правительства Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена с победой на выборах главы Соединенных Штатов Америки. Также премьер-министр поздравил и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их вместе с вами", - отметил Трюдо.

Кроме того, с победой лидера демократов поздравили мэры Лондона и Парижа.

Напомним, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Трамп заявил, что 9 ноября начнет отстаивать в суде свою позицию по результатам голосования на президентских выборах.

Как писало РБК-Украина, американские СМИ сообщили, что Байден победил на выборах президента США.

Так, источники в окружении президента США ранее говорили, что Трамп не планирует признавать поражение на выборах, пока не исчерпает все юридические инструменты.