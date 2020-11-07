Вибори президента США: Трюдо привітав Байдена з перемогою

Глава уряду Канади Джастін Трюдо привітав кандидата в президенти від демократів Джо Байдена з перемогою на виборах глави Сполучених Штатів Америки. Також прем'єр-міністр привітав і кандидата у віце-президенти Камалу Харріс.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Вітаю Джо Байдена і Камалу Харріс. Наші дві країни - близькі друзі, партнери і союзники. У нас відносини, які вважаються унікальними на світовій арені. Я чекаю можливості працювати разом і розвивати їх разом з вами", - зазначив Трюдо.

Крім того, з перемогою лідера демократів привітали мери Лондона і Парижа.

Нагадаємо, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою діючий глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Трамп заявив, що 9 листопада почне відстоювати в суді свою позицію за результатами голосування на президентських виборах.

Як писало РБК-Україна, американські ЗМІ повідомили, що Байден переміг на виборах президента США.

Так, джерела в оточенні президента США раніше говорили, що Трамп не планує визнавати поразку на виборах, поки не вичерпає всі юридичні інструменти.