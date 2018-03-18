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Выборы президента России: в Украине на избирательные участки допускают только дипломатов

НовостиОбщество    18.03.2018 - 12:07
Фото: на выборы президента РФ в Украине допускают дипломатов (facebook.com politicalpartynationalcorps)
Фото: на выборы президента РФ в Украине допускают дипломатов (facebook.com politicalpartynationalcorps)

Ситуация возле дипломатических представительств РФ в Украине спокойная

В день выборов президента России в воскресенье, 18 марта, на территории Украины на избирательные участки в консульствах Российской Федерации (РФ) допускают только лиц с дипломатическим статусом. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

По его словам, ситуация у дипломатических представительств РФ в Украине спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов.

"Подчеркиваем, что на избирательные участки в посольстве России и консульствах во Львове, Харькове и Одессе будут допущены исключительно лица с дипломатическим статусом", - отметил Шкиряк.

Также советник добавил, что под представительствами РФ активисты проукраинских организаций проводят мирные акции протеста. В настоящее время грубых правонарушений не зафиксировано, задержанных нет.

 

Фото: на выборы президента РФ в Украине допускают дипломатов (facebook.com politicalpartynationalcorps)

"В связи с повышенным уровнем террористической угрозы 18 марта и возможными диверсиями со стороны российских спецслужб, подразделения МВД и СБУ переведены на усиленный режим несения службы, который включает контртеррористические меры", - отметил Шкиряк.

Напомним, в день выборов президента России под посольством РФ в Киеве перекрыт Воздухофлотский проспект. Также в Одессе было перекрыто движение к улице Гагарнинське плато, где находится консульство РФ, в связи с сообщением о заминировании. Информация о взрывчатке не подтвердилась.

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Теги: Выборы в России
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