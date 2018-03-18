Вибори президента Росії: в Україні до виборчих дільниць допускають лише дипломатів

У день виборів президента Росії в неділю, 18 березня, на території України до виборчих дільниць у консульствах Російської Федерації (РФ) допускають лише осіб із дипломатичним статусом. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк у Facebook.

За його словами, ситуація біля дипломатичних представництв РФ в Україні спокійна і перебуває під повним контролем правоохоронних органів.

"Наголошуємо, що до виборчих дільниць у посольстві Росії та консульствах у Львові, Харкові і Одесі будуть допущені виключно особи з дипломатичним статусом", - зазначив Шкіряк.

Також радник додав, що під представництвами РФ активісти проукраїнських організацій проводять мирні акції протесту. На даний час грубих правопорушень не зафіксовано, затриманих немає.

Фото: на вибори президента РФ в Україні допускають дипломатів (facebook.com politicalpartynationalcorps)

"У зв'язку з підвищеним рівнем терористичної загрози 18 березня і можливими диверсіями з боку російських спецслужб, підрозділи МВС та СБУ переведені на посилений режим несіння служби, котрий включає контртерористичні заходи", - зазначив Шкіряк.

Нагадаємо, у день виборів президента Росії під посольством РФ у Києві перекрито Повітрофлотський проспект. Також в Одесі було перекрито рух до вулиці Гагарнінське плато, де розташоване консульство РФ, у зв’язку із повідомленням про замінування. Інформація про вибухівку не підтвердилась.