Вибори президента Росії: Франція не визнає підсумки голосування в Криму

Франція не визнає підсумки виборів президента Росії в окупованому Криму. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, передає The Local.

"Силова зміна кордонів суперечить міжнародному праву, в тому числі зобов'язанням, взятими Російською Федерацією...Франція не визнає організацію російських президентських виборів у Криму", - заявив Ле Дріан.

В заяві глави французького МЗС також йдеться, що Париж як і раніше прихильний повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України у визнаних кордонах. За словами Ле Дріана, Франція стурбована мілітаризацією Криму і погіршенням ситуації в сфері прав людини, особливо щодо кримських татар.

Також повідомляється, що міністр закордонних справ відвідає Україну наступного тижня, щоб обговорити з українською владою ситуацію в Криму і на сході України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами підрахунку 99% голосів, Володимир Путін в черговий раз переобраний президентом Росії.