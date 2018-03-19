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Інтерв'ю

Вибори президента Росії: Франція не визнає підсумки голосування в Криму

НовиниПолітика    19.03.2018 - 09:10
Фото: Жан-Ів Ле Дріан прокоментував вибори президента Росії (flickr.com/mfarussia)
Фото: Жан-Ів Ле Дріан прокоментував вибори президента Росії (flickr.com/mfarussia)

Вибори президента Росії в окупованому Криму порушують міжнародне право

Франція не визнає підсумки виборів президента Росії в окупованому Криму. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, передає The Local.

"Силова зміна кордонів суперечить міжнародному праву, в тому числі зобов'язанням, взятими Російською Федерацією...Франція не визнає організацію російських президентських виборів у Криму", - заявив Ле Дріан.

В заяві глави французького МЗС також йдеться, що Париж як і раніше прихильний повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України у визнаних кордонах. За словами Ле Дріана, Франція стурбована мілітаризацією Криму і погіршенням ситуації в сфері прав людини, особливо щодо кримських татар.

Також повідомляється, що міністр закордонних справ відвідає Україну наступного тижня, щоб обговорити з українською владою ситуацію в Криму і на сході України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами підрахунку 99% голосів, Володимир Путін в черговий раз переобраний президентом Росії.

 

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Теги: Франція, Російська Федерація, Крим, выборы
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