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Інтерв'ю

Вибори президента Росії: екзит-поли повідомляють про перемогу Путіна

НовиниПолітика    18.03.2018 - 20:17
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Володимир Путін набрав 73,9% голосів виборців

На виборах президента Росії, які відбулися сьогодні, 18 березня 2018 року, лідирує чинний глава держави Володимир Путін з результатом в понад 70%. Про це, посилаючись на дані екзит-полів, повідомляють російські ЗМІ.

Так, згідно з даними опитувань на виході з виборчих дільниць, Володимир Путін набрав 73,9% голосів виборців.

На другому місці, за інфрмацією екзит-полів, виявився кандидат від КПРФ Павло Грудінін з результатом 11,2%.

Третє місце отримав лідер ЛДПР Володимир Жириновський - 6,7%. А опозиціонерка Ксенія Собчак набрала 2,5%.

Опитування проводилося на 1.200 виборчих дільниць. Всього було опитано 162.601 чоловік. Відповіли на запитання 62,8% респондентів. Відмовилися від відповіді 37,2% респондентів.

Відомо, що перші результати голосування будуть оголошені о 21:00 за московським часом.

Нагадаємо, у ході виборів в Росії сьогодні, 18 березня 2018 року, в місті Артем було зафіксовано вкидання бюлетенів.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Вибори в Росії
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