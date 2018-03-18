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Выборы президента России: Чубаров рассказал о низкой явке в оккупированном Крыму

НовостиОбщество    18.03.2018 - 17:44
Фото: выборы в РФ (twitter.com)
Фото: выборы в РФ (twitter.com)

Оккупационные власти Крыма оказывают давление на крымских татар

Во время выборов президента России сегодня, 18 марта 2018 года, на избирательных участках в оккупированном Крыму наблюдается низкая явка. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Чубарова, по результатам мониторинга, который проводится в Крыму в местах компактного проживания крымских татар, наблюдателей поразило маленькое количество избирателей.

"Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - отметил Чубаров.

Также низкая явка избирателей зафиксирована и среди других жителей Крыма. Тем не менее, оккупационные власти продолжают оказывать давление на крымскотатарский народ.

"Звонят руководителям бюджетных предприятий, учреждений, больниц, школ, поскольку руководителей обязали отвечать за своих работников", - отметил Чубаров.

Он также добавил, что не сомневается в том, что не смотря на низкую явку, в результатах голосования будут отображены совершенно другие цифры.

Добавим, что по данным Центризбиркома России, явка на выборах состоянием на 17:08 по московскому времени составила 51,9%.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов президента России в целом.

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Теги: выборы, Выборы в России
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