Вибори президента Росії: Чубаров розповів про низьку явку в окупованому Криму

Під час виборів президента Росії сьогодні, 18 березня 2018 року, на виборчих дільницях в окупованому Криму спостерігається низька явка. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Чубарова, за результатами моніторингу, який проводиться в Криму в місцях компактного проживання кримських татар, спостерігачів вразила маленька кількість виборців.

"Нас вразила маленька кількість людей, які пішли і йдуть на вибори. Ми очікували такого від кримськотатарського народу, від наших співвітчизників, що вони в своїй більшості не підуть", - зазначив Чубаров.

Також низька явка виборців зафіксована і серед інших жителів Криму. Проте, окупаційна влада продовжують чинити тиск на кримськотатарський народ.

"Дзвонять керівникам бюджетних підприємств, установ, лікарень, шкіл, оскільки керівників зобов'язали відповідати за своїх працівників", - зазначив Чубаров.

Він також додав, що не сумнівається в тому, що не дивлячись на низьку явку, в результатах голосування будуть відображені зовсім інші цифри.

Додамо, що за даними Центрвиборчкому Росії, явка на виборах станом на 17:08 за московським часом склала 51,9%.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів президента Росії в цілому.