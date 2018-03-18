Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вибори президента Росії: Чубаров розповів про низьку явку в окупованому Криму

НовиниСуспільство    18.03.2018 - 17:44
Фото: вибори в РФ (twitter.com)
Фото: вибори в РФ (twitter.com)

Окупаційна влада Криму чинить тиск на кримських татар

Під час виборів президента Росії сьогодні, 18 березня 2018 року, на виборчих дільницях в окупованому Криму спостерігається низька явка. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Чубарова, за результатами моніторингу, який проводиться в Криму в місцях компактного проживання кримських татар, спостерігачів вразила маленька кількість виборців.

"Нас вразила маленька кількість людей, які пішли і йдуть на вибори. Ми очікували такого від кримськотатарського народу, від наших співвітчизників, що вони в своїй більшості не підуть", - зазначив Чубаров.

Також низька явка виборців зафіксована і серед інших жителів Криму. Проте, окупаційна влада продовжують чинити тиск на кримськотатарський народ.

"Дзвонять керівникам бюджетних підприємств, установ, лікарень, шкіл, оскільки керівників зобов'язали відповідати за своїх працівників", - зазначив Чубаров.

Він також додав, що не сумнівається в тому, що не дивлячись на низьку явку, в результатах голосування будуть відображені зовсім інші цифри.

Додамо, що за даними Центрвиборчкому Росії, явка на виборах станом на 17:08 за московським часом склала 51,9%.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів президента Росії в цілому.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
В ОБСЄ закликали Москву і Київ самостійно вирішити питання щодо виборів у РФ Вибори в Росії: ЦВК повідомив про вкидання бюлетенів і озвучив явку
Теги: выборы, Вибори в Росії
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top