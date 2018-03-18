Незаконное голосование в Крыму исказит результаты выборов в РФ в целом, - МИД Украины

В день выборов президента России незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в России в целом. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Незаконное голосования в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в РФ в целом и ставит под серьезное сомнение их легитимность", - заявила Беца.

Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 18, 2018

Также она добавила, что результаты незаконного голосования в оккупированном Крыму являются ничтожными, не будут признаны ни Украина, ни международным сообществом.

Напомним, украинцев призвали не участвовать в выборах президента России в оккупированном Крыму. За содействие в организации так называемых выборов по 1 ч. ст. 111 Уголовного кодекса Украины грозит уголовная ответственность без срока давности.

Добавим, что также украинцев предупредили о возможных провокациях в ходе акций протеста в день выборов президента России.