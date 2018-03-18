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Незаконное голосование в Крыму исказит результаты выборов в РФ в целом, - МИД Украины

НовостиПолитика    18.03.2018 - 13:23

Выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом

В день выборов президента России незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в России в целом. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Незаконное голосования в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в РФ в целом и ставит под серьезное сомнение их легитимность", - заявила Беца.

Также она добавила, что результаты незаконного голосования в оккупированном Крыму являются ничтожными, не будут признаны ни Украина, ни международным сообществом.

Напомним, украинцев призвали не участвовать в выборах президента России в оккупированном Крыму. За содействие в организации так называемых выборов по 1 ч. ст. 111 Уголовного кодекса Украины грозит уголовная ответственность без срока давности.

Добавим, что также украинцев предупредили о возможных провокациях в ходе акций протеста в день выборов президента России.

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Теги: Выборы в России
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