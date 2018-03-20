Выборы президента РФ в Крыму: в ООН напомнили о территориальной целостности Украины

В связи с нелегитимными выборами президента России в оккупированном РФ Крыму в ООН напомнили о резолюции Генеральной ассамблеи о поддержке территориальной целостности Украины. Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщило представительство Украины при ООН в Twitter.

"В связи с никчемными выборами в Крыму, представитель генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи по территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом", - говорится в сообщении.

Также приводится выдержка из брифинга Дюжаррика.

"Относительно ситуации в Крыму, Генеральная ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", - сказал спикер.

В связи с никчемными выборами в #Крым’в, представитель Генерального секретаря #ООН напомнил о резолюции Генассамблеи оон по территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом.



Выдержка из сегодняшнего брифинга pic.twitter.com/jhlmb9O8BC — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 19, 2018

Напомним, Европейский союз не признал итоги голосования в оккупированном Россией Крыму в рамках выборов президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.