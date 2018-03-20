Вибори президента РФ у Криму: у ООН нагадали про територіальну цілісність України

У зв'язку з нелегітимними виборами президента Росії у окупованому РФ Криму в ООН нагадали про резолюції Генеральної асамблеї про підтримку територіальної цілісності України. Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомило представництво України при ООН у Twitter.

"У зв’язку з нікчемними виборами в Криму, речник генерального секретаря ООН нагадав про резолюції Генасамблеї щодо територіальної цілісності України та визнання Росії державою-окупантом", - йдеться в повідомленні.

Також наводиться витяг з брифінгу Дюжарріка.

"Щодо ситуації в Криму, Генеральна асамблея неодноразово висловлювалася, зокрема, в резолюції 68/262 "Про територіальну цілісність України" та резолюції 71/205 "Положення про права людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі", - сказав речник.

У зв’язку з нікчемними виборами в #Крим’у, речник Генерального секретаря #ООН нагадав про резолюції Генасамблеї щодо територіальної цілісності України та визнання Росії державою-окупантом.



Витяг із сьогоднішнього брифінгу pic.twitter.com/jhlmb9O8BC — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 19, 2018

Нагадаємо, Європейський союз не визнав підсумки голосування в окупованому Росією Криму в рамках виборів президента РФ і закликав вивчити повідомлення про порушення, які надходили від міжнародних спостерігачів.