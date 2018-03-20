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Вибори президента РФ у Криму: у ООН нагадали про територіальну цілісність України

НовиниПолітика    20.03.2018 - 04:17
Фото: ООН (flickr.com/un_photo)
Фото: ООН (flickr.com/un_photo)

Позиція Організації Об’єднаних Націй щодо окупованого півострова залишається незмінною

У зв'язку з нелегітимними виборами президента Росії у окупованому РФ Криму в ООН нагадали про резолюції Генеральної асамблеї про підтримку територіальної цілісності України. Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомило представництво України при ООН у Twitter.

"У зв’язку з нікчемними виборами в Криму, речник генерального секретаря ООН нагадав про резолюції Генасамблеї щодо територіальної цілісності України та визнання Росії державою-окупантом", - йдеться в повідомленні.

Також наводиться витяг з брифінгу Дюжарріка.

"Щодо ситуації в Криму, Генеральна асамблея неодноразово висловлювалася, зокрема, в резолюції 68/262 "Про територіальну цілісність України" та резолюції 71/205 "Положення про права людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі", - сказав речник.

Нагадаємо, Європейський союз не визнав підсумки голосування в окупованому Росією Криму в рамках виборів президента РФ і закликав вивчити повідомлення про порушення, які надходили від міжнародних спостерігачів.

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Теги: ООН, Крим, выборы президента РФ
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