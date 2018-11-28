Выборы президента Грузии: экзитполы опубликовали первые подсчеты

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Лидирует Саломе Зурабишвили

По данным экзитполов, на выборах президента Грузии, второй тур которых проходит 28 ноября в стране и ее дипучреждениях за рубежем, лидирует Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В частности, согласно экзитполом, проведенным по заказу телекомпании "Рустави 2" американской компанией Edison Research, на 17:00 по тбилисскому времени за Саломе Зурабишвили проголосовали 55% избирателей, за Григола Вашадзе - 45%.

По данным телеканала, к пяти вечера по всей стране на избирательные участки пришли 1 663 тыс. избирателей, за Зурабишвили проголосовали 914 тыс. человек, за Вашадзе - 749 тыс. избирателей.

Имеди ТВ заказала исследование у болгарской исследовательской компании Gallup International. Согласно ее данным по состоянию на 18:00 за Саломе Зурабишвили проголосовало 58% избирателей. В то же время за оппозиционного кандидата Григола Вашадзе - 42%.

Напомним, перед вторым туром выборов президента Грузии в дипломатических миссиях - посольствах и консульствах - за рубежем в короткий период времени на консульский учет встали около 7 тыс. граждан страны.