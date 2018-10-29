В Грузии состоится второй тур выборов президента

Фото: флаг Грузии (ru.torange.biz)

Никто из главных претендентов на пост не смог набрать необходимых для победы в первом туре голосов

В Грузии на президентских выборах, согласно подсчету голосов на 96,4% избирательных участков, ни один из главных претендентов на пост главы страны не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома страны, передает РБК-Украина.

Во второй тур выборов президента Грузии выходят с практически равными результатами: Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", - 38,6% голосов, и представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 37,7%.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 46,7%, всего в голосовании приняли участие 1 637 956 человек.

Напомним, в Грузии после закрытия участков на выборах президента страны были объявлены данные экзитполов. Согласно Edison Research, кандидат в президенты Григол Вашадзе и его соперница Саломе Зурабишвили получили поровну голосов - 40%, однако в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что победу на президентских выборах получила Зурабишвили, якобы набрав 52,3% голосов.