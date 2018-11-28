Вибори президента Грузії: екзитполи опублікували перші підрахунки

Ілюстративне фото (facebook com/SputnikGeorgia)

Лідирує Саломе Зурабішвілі

За даними екзитполів, на виборах президента Грузії, другий тур яких проходить 28 листопада у країні і її дипустановах за кордоном, лідирує Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Зокрема, згідно экзитполом, проведеним за замовленням телекомпанії "Руставі 2" американською компанією Edison Research, станом на 17:00 за тбіліським часом за Саломе Зурабішвілі проголосувало 55% виборців, за Грігола Вашадзе - 45%.

За даними телеканалу, до п'ятої вечора по всій країні на виборчі дільниці прийшли 1 663 тис.виборців, за Зурабішвілі проголосували 914 тис. осіб, за Вашадзе - 749 тис. виборців.

Імеді ТБ замовила дослідження у болгарської дослідної компанії Gallup International. Згідно з її даними станом на 18:00 за Саломе Зурабішвілі проголосувало 58% виборців. У той же час за опозиційного кандидата Грігола Вашадзе - 42%.

Нагадаємо, перед другим туром виборів президента Грузії в дипломатичних місіях - посольствах і консульствах за кордоном в короткий період часу на консульський облік стали близько 7 тис. громадян країни.