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Выборы президента Алжира перенесли из-за отсутствия кандидатов

Новости » Политика    03.06.2019 - 04:08
Выборы президента Алжира перенесли из-за отсутствия кандидатов
Иллюстративное фото (france24.com)

На выборах не был зарегистрирован ни один кандидат

Алжир не может провести президентские выборы, запланированные на 4 июля, из-за отсутствия кандидатов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Конституционный совет Алжира, который отвечает за регистрацию кандидатов, получил документы только от двоих кандидатов, которые позже были признаны недействительными. Также не удалось установить новую дату выборов. 

Сейчас страну возглавляет временный президент Абделькадер Бенсалах, который должен остаться только до голосования по избранию нового президента. Ранее его назначили временным руководителем до 9 июля.

Напомним, президент Алжира Абдельазиза Бутефлика подал в отставку 2 апреля на фоне массовых протестов в стране. После этого внеочередные президентские выборы в Алжире были назначены на 4 июля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 10 мая в Алжире начались массовые протесты с требованием устранения правящей элиты страны. В протестах принимают десятки тысяч людей по всей стране. 

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