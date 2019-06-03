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Вибори президента Алжиру перенесли через відсутність кандидатів

Новини » Політика    03.06.2019 - 04:08
Вибори президента Алжиру перенесли через відсутність кандидатів
Ілюстративне фото (france24.com)

На виборах не був зареєстрований жоден кандидат

Алжир не може провести президентські вибори, заплановані на 4 липня, через відсутність кандидатів. Про це пише РБК-Україна з посиланням на France 24.

Конституційна рада Алжиру, яка відповідає за реєстрацію кандидатів, отримала документи лише від двох кандидатів, які пізніше були визнані недійсними. Також не вдалося встановити нову дату виборів.

Зараз країну очолює тимчасовий президент Абделькадер Бенсалах, який повинен залишитися тільки до голосування по обранню нового президента. Раніше його призначили тимчасовим керівником до 9 липня.

Нагадаємо, президент Алжиру Абдельазіза Бутефліка подав у відставку 2 квітня на тлі масових протестів в країні. Після цього позачергові президентські вибори в Алжирі були призначені на 4 липня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 травня в Алжирі почалися масові протести з вимогою усунення правлячої еліти країни. В акції приймають десятки тисяч людей по всій країні.

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