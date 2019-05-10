В Алжире десятки тысяч людей требовали отставки правящей элиты

Фото: протест в Алжире (twitter.com/Jacpoludek)

Демонстранты требуют отстранения от власти политиков, которые руководят страной с 1962 года

В Алжире 10 мая начались массовые протесты с требованием устранения правящей элиты страны. Об этом пишет Deutsche Welle.

В протестах принимают десятки тысяч людей по всей стране. Отмечается, что несмотря на попытки военных ослабить напряжение, протесты продолжаются уже двенадцатую пятницу подряд. Демонстранты требуют радикальных изменений, в частности устранения политиков и бизнесменов, которые управляют страной со времени получения ею независимости от Франции в 1962 году.

Митингующие собрались в центре столицы, а также в городах Оран, Тизи-Узу и Константина. Демонстрация 10 мая проходила мирно и с меньшим количеством людей, чем во время предыдущих протестов.

Протестующие также требуют отставки временного исполняющего обязанностей президента страны Абделькадера Бенсалаха, который заменил на этой должности Абдельазиза Бутефлику. Бенсалах должен выполнять обов'язки главы государства 90 дней, в течение которых планируется подготовить внеочередные президентские выборы.

Армия страны поддержала некоторые из требований протестующих, среди которых начало расследования против людей, подозреваемых в злоупотреблении властью и государственными средствами. На прошлой неделе младший брат Бутефлики, Саид, и двое бывших начальников разведки были задержаны по обвинениям о "нанесение ущерба армии и заговора против государственной власти". Кроме того, за коррупционные скандалы были задержаны по меньшей мере пять бизнесменов, среди которых самый богатый человек страны Иссад Ребраб.

Массовые акции протеста начались в стране в начале марта, когда 82-летний президент Бутерфліка, который занимал должность в течение 20 лет, объявил, что будет баллотироваться на пятый президентский срок. В начале апреля он подал в отставку, однако протесты не прекратились.

Ранее РБК-Украина писало, что в Алжире объявили дату внеочередных президентских выборов.Президентские выборы назначили на 4 июля 2019 года.