Выборы премьера Британии: появились итоги четвертого раунда

В Великобритании прошел четвертый раунд голосования за нового лидера Консервативной партии, который автоматически станет премьер-министром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По итогам четвертого раунда в гонке остаются:
Также сообщается, что член парламента Кеми Баденох выбыла из гонки за кресло лидера консерваторов. Последний раунд состоится завтра.
Напомним, накануне парламент Британии не поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона, который ранее объявил об уходе в отставку.
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