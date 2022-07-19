Вибори прем'єра Британії: з'явилися підсумки четвертого раунду

У Великобританії пройшов четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За підсумками четвертого раунду в гонці залишаються:
Також повідомляється, що член парламенту Кемі Баденох вибула з гонки за крісло лідера консерваторів. Останній раунд відбудеться завтра.
Нагадаємо, напередодні парламент Британії не підтримав вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який раніше оголосив про відставку.
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