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Вибори прем'єра Британії: з'явилися підсумки четвертого раунду

Фото: Ліз Трас все ще в гонці за крісло прем'єра Британії (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

У Великобританії пройшов четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За підсумками четвертого раунду в гонці залишаються:

  • Ріші Сунак - 118 голосів
  • Пенні Мордаунт - 92 голоси
  • Ліз Трас - 86 голосів

Також повідомляється, що член парламенту Кемі Баденох вибула з гонки за крісло лідера консерваторів. Останній раунд відбудеться завтра.

Нагадаємо, напередодні парламент Британії не підтримав вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який раніше оголосив про відставку.

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