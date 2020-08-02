Выборы в Польше: Верховный суд отказался рассматривать жалобу оппозиции

Верховный суд Польши отказался рассматривать жалобу оппозиции относительно выборов президента, второй тур которых состоялся 12 июля. Речь идет о жалобе, которую 16 июля подали представители "Гражданской коалиции" - крупнейшего оппозиционного блока.

Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Представитель суда Александр Стемпковский объяснил, что жалоба оппозиционных представителей, по мнению суда, не имеет отношения к процессу голосования или определения результатов выборов.

Кроме того, по словам Стемпковского, жалоба оппозиции не содержала надлежащих доказательств, а ее содержание выходит за пределы положений избирательного кодекса.

Напомним, оппозиция просила Верховный суд признать недействительными президентские выборы, на которых кандидат от "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский проиграл Анджею Дуде с небольшим отставанием.

Кроме того, в Верховный суд Польши поступило почти 6000 жалоб относительно проведения выборов президента; Верховный суд должен отдельно рассмотреть каждую жалобу.