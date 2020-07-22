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В Верховный суд Польши поступило почти 6 тысяч избирательных протестов

Варшава, Среда 22 июля 2020 23:07
В Верховный суд Польши поступило почти 6 тысяч избирательных протестов
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Инна Собора

Каждую жалобу должны рассмотреть отдельно

В Верховный суд Польши поступило 5,8 тысяч жалоб, касающихся проведения выборов президента в стране. Каждую жалобу должны рассмотреть отдельно.

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что срок на отправку избирательных жалоб и протестов закончился 16 июля. Согласно закону, опротестования выборов президента Польши можно вносить в течение трех дней после обнародования Государственной избирательной комиссией официальных результатов выборов. Их обнародовали 13 июля 2020.

Эти избирательные протесты могут касаться нарушений как первого (28 июня) тура, так и второго (12 июля). Протесты в суд вносят избиратели.

Решение о действительности выборов принимает Верховный суд в течение 21 дня с момента обнародования официальных результатов выборов, после рассмотрения всех избирательных протестов.

Ранее сообщалось, что в Польше оппозиционный блок "Гражданская коалиция" подал жалобу в Верховный суд страны, в которой требует признать недействительными выборы президента, которые состоялись 12 июля.

Выборы в Польше выиграл действующий президент Дуда с поддержкой 51,21% избирателей.

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