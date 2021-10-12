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Выборы в пандемию. ЦИК просит обеспечить условия для проведения голосования 31 октября

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Вторник 12 октября 2021 21:32
Выборы в пандемию. ЦИК просит обеспечить условия для проведения голосования 31 октября Фото: ЦИК просит обеспечить условия для проведения голосования 31 октября (cvk.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о создании надлежащих условий для безопасной организации и проведения местных выборов в Харькове, а также довыборов в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). Они запланированы на 31 октября 2021 года. Они запланированы на 31 октября 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК обратилась к Кабмину, местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и другим органам с призывом решить вопрос о создании надлежащих условий для реализации противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения местных выборов в Харькове и довыборов на 184 и 197 округах.

"Кроме того, Комиссия обратила внимание субъектов, которые обеспечивают избирательные комиссии средствами индивидуальной защиты, что количество таких средств должно полностью соответствовать потребности в их регулярной замене в соответствии с правилами их использования на протяжении всего времени работы соответствующих избирательных комиссий", - пишет пресс-служба.

В частности, ЦИК отметила также важность соблюдения противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения местных выборов.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало имена кандидатов на пост мэра Харькова, которых больше всего, согласно данным опроса, поддерживают местные.

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