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Вибори в пандемію. ЦВК просить забезпечити умови для проведення голосування 31 жовтня

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Вівторок 12 жовтня 2021 21:32
Вибори в пандемію. ЦВК просить забезпечити умови для проведення голосування 31 жовтня Фото: ЦВК просить забезпечити умови для проведення голосування 31 жовтня (cvk.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Центральна виборча комісія ухвалила постанову щодо створення належних умов для безпечної організації й проведення місцевих виборів в Харкові, а також довиборів на округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область). Вони заплановані на 31 жовтня 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.

ЦВК звернулась до Кабміну, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування й інших органів з закликом розв’язати питання щодо створення належних умов для реалізації протиепідемічних заходів під час організації й проведення місцевих виборів в Харкові й довиборів на 184 й 197 округах.

"Окрім того, Комісія звернула увагу суб’єктів, які забезпечують виборчі комісії засобами індивідуального захисту, що кількість таких засобів має повністю відповідати потребі в їх регулярній заміні згідно з правилами їх використання протягом усього часу роботи відповідних виборчих комісій", - пише пресслужба.

Зокрема, також ЦВК наголосила на дотриманні протиепідемічних заходів під час організації й проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало імена кандидатів на посаду мера Харкова, яких найбільше, згідно з даними опитування, підтримують місцеві.

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