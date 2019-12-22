ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вибори до ОТГ: у ЦВК розповіли про перебіг голосування

Новини » Політика     22.12.2019 - 14:05
Вибори до ОТГ: у ЦВК розповіли про перебіг голосування
Фото: Центральна виборча комісія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усі виборчі дільниці відкрилися вчасно

Центральна виборча комісія розповіла, як проходить голосування на місцевих виборах до 86 об'єднаних територіальних громад. Про це вказано у повідомленні комісії у Facebook.

Підкреслюється, що голосування триває у штатному режимі.

Вибори до ОТГ: у ЦВК розповіли про перебіг голосування

"Всі 532 виборчі дільниці на перших та 66 - на додаткових виборах відкрилися вчасно, о 8.00. Голосування триває у штатному режимі. За повідомленням Національної поліції України станом на 12.00 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що члени Центрвиборчкому у межах своїх повноважень контролюють процес місцевих виборів у регіонах, у яких вони визначені відповідальними.

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, в 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) проходять перші місцеві вибори. Всього для проведення перших місцевих виборів в ОТО були утворені 119 територіальних виборчих комісій. Усі ділянки були взяті під цілодобову охорону.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори в ОТГ на 22 грудня 2019 року.

У деяких ОТГ організація місцевих виборів була під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.

ЦВК призначив дату виборів до Ради на 179-му окрузі ЦВК оновила порядок зміни місця голосування
Новини України Центральна виборча комісія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся