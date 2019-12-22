Выборы в ОТО: в полицию поступило 45 сообщений о нарушениях

В день голосования на местных выборах 22 декабря в полицию поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, все сообщения касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов. По каждому факту проводится проверка.

Так, на 20:00 в Полтавской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

Избирательные участки закрылись вовремя. Члены участковых избирательных комиссий начали подсчитывать результаты голосования. Национальная полиция продолжает работу в усиленном режиме.

Напомним, голосование на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах завершилось 22 декабря в 20:00. По состоянию на 12:00 явка составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, а на 15:00 - от 14% до 54%. Так, в ЦИК поступила первая предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12:00-15:00. В связи с большим объемом информации предоставляем наиболее показательные данные по голосованию в отдельных ОТО.