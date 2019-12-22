Вибори в ОТГ: в поліцію надійшло 45 повідомлень про порушення

день голосування на місцевих виборах 22 грудня в поліцію надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За даними поліції, всі повідомлення стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів. За кожним фактом проводиться перевірка.

Так, на 20:00 у Полтавській області в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу) Кримінального кодексу України.

Виборчі дільниці закрилися вчасно. Члени дільничних виборчих комісій почали підраховувати результати голосування. Національна поліція продовжує роботу у посиленому варіанті.

Нагадаємо, голосування на місцевих виборах 86 об'єднаних територіальних громадах завершилося 22 грудня о 20:00. Станом на 12:00 явка становила від 4,4% до 35% в різних регіонах, а на 15:00 - від 14% до 54%. Так, до ЦВК надійшла перша попередня інформація про хід голосування за станом на 12:00-15:00. У зв'язку з великим обсягом інформації надаємо найбільш показові дані по голосуванню в окремих ЗТВ.