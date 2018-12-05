Вибори в ОТГ можуть провести 23 грудня, - нардеп

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

23 грудня в Україні не буде діяти режим воєнного стану, заявила Ірина Луценко

У разі прийняття президентського законопроекту про вибори до місцевих громад, вибори в регіонах, де діє військовий стан, зможуть провести 23 грудня. Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я оголошувала, що в законопроекті чітко визначена дата 23 грудня. На цю дату пропонується припинити режим воєнного стану для того, щоб в такий момент можна було б проголосувати", - заявила Луценко.

За її словами, 23 грудня в Україні не буде діяти режим воєнного стану.

"Ви знаєте, що вибори мають бути призначені на 18 грудня, частина на 21 грудня. Така дата вибрана для того, щоб всі органи і комісії могли максимально підготуватися. Власне цей законопроект і пропонує внести зміни в закон про оголошення військового стану, скасувати військове положення 23 грудня для того, щоб провести всі вибори в ОТГ", - додала вона.

При цьому спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що вибори до місцевих громадах 10 регіонів України, в яких діє військовий стан, не вдасться провести вчасно.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект №9357 про проведення місцевих виборів під час військового стану. Підкреслимо, що станом на середу, 5 грудня, текст так і не був оприлюднений на сайті парламенту. Проектом пропонується передбачити, що заборона проведення виборів до органів місцевого самоврядування в умовах воєнного положення не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року.

РБК-Україна повідомляло, що в Раді очікували інформації від Центральної виборчої комісії з приводу способу проведення місцевих виборів в умовах воєнного стану.

Відзначимо, до 26 грудня у 10 областях України ввели військовий стан через атаки Росії на ВМС України в Керченській протоці.