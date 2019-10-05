Выборы в ОРДЛО должны состояться по формуле выборов на всей территории Украины, - нардеп

Фото: Богдан Яременко (открытые источники)

Выборы на оккупированных территориях Донбасса состоятся только тогда, когда созреют условия безопасности

Выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны состояться по той же формуле, что и выборы на всей территории Украины. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", передает РБК-Украина.

"Президент Украины четко заявил, что на нас ничего не давит и мы не хотим эти выборы до нового года. Мы хотим эти выборы только тогда, когда созреют условия безопасности. Условия безопасности президент Украины также описал. Это контроль над территорией", - заявил Яременко.

Он подчеркнул, что когда речь идет о "выборах одновременно на всей территории Украины", то имеется в виду, что одни правила будут везде.

"В том числе, и правила безопасности будут одинаковы на всей территории Украины, включительно с территориями оккупированных районов. Мы говорим о том, что это на основе украинских законов должно произойти. И мы говорим о том, что должен быть независимый наблюдатель ОБСЕ", - заявил депутат.

Напомним, специальный советник председателя Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок назвал контроль над границей условием выборов на Донбассе.