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Вибори в ОРДЛО мають відбутись за формулою виборів по всій території України, - нардеп

Новини » Політика    05.10.2019 - 02:15
Вибори в ОРДЛО мають відбутись за формулою виборів по всій території України, - нардеп
Фото: Богдан Яременко (відкриті джерела)

Вибори на окупованих територіях Донбасу відбудуться тільки тоді, коли дозріють безпекові умови

Вибори в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської області (ОРДЛО) мають відбутись за тією ж формулою, що й вибори на всій території України. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" передає РБК-Україна.

"Президент України вже чітко заявив, що на нас нічого не тисне і ми не хочемо ці вибори до нового року. Ми хочемо ці вибори тільки тоді, коли дозріють безпекові умови. Безпекові умови президент України теж описав. Це контроль над територією", - заявив Яременко.

Він підкреслив, що коли йдеться про "вибори одночасно на всій території України", то мається на увазі, що одні правила будуть скрізь.

"В тому числі, і безпекові правила будуть однакові на всій території України, включно з територіями окупованих районів. Ми говоримо про те, що це на основі українських законів має відбутись. І ми говоримо про те, що має бути незалежний спостерігач - ОБСЄ", - заявив депутат.

Нагадаємо, спеціальний радник голови Єврокомісії з питань України Ельмар Брок назвав контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі.

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