Выборы на оккупированных территориях могут провести в случае невмешательства РФ

Кабинет министров предлагает установить условия, при которых возможно проведение выборов, референдумов на неподконтрольных территориях. В частности, они могут пройти в случае невмешательства российской стороны.
Согласно с законопроектом "Об основах государственной политики переходного периода", общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы могут быть проведены на указанных территориях только при условии четкого соблюдения украинского законодательства.
Кроме этого, выборы могут быть проведены при следующих условиях:
недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;
соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;
соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;
свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинского теле - и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации на оккупированных территориях;
безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей.