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Выборы на оккупированных территориях могут провести в случае невмешательства РФ

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров предлагает установить условия, при которых возможно проведение выборов, референдумов на неподконтрольных территориях. В частности, они могут пройти в случае невмешательства российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт парламента.

Согласно с законопроектом "Об основах государственной политики переходного периода", общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы могут быть проведены на указанных территориях только при условии четкого соблюдения украинского законодательства.

Кроме этого, выборы могут быть проведены при следующих условиях:

  • недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;
  • соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;
  • соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;
  • свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинского теле - и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации на оккупированных территориях;
  • безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский исключил проведение местных выборов на оккупированном Донбассе.

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