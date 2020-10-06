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Зеленский исключил проведение выборов в ОРДЛО

Киев, Вторник 06 октября 2020 09:38
Зеленский исключил проведение выборов в ОРДЛО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на неподконтрольных территориях Донбасса не смогут состояться. Он объяснил почему.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe.

Он считает, что для проведения выборов должны быть наблюдатели и контроль над границей.

"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там не будут никогда. С точки зрения безопасности ситуации - не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, - должен быть свободный выбор народа Украины", - заявил он.

Он настаивает, что границу Украины должна контролировать именно украинская власть.

"В одном из "минских" пунктов есть вывод всех незаконных военных формирований с территории. Как их будут выводить, куда они должны выйти... Потом - передача нам контроля над границей", - отметил президент.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования по Донбассу уже готов.

Как сообщали в ОП, сейчас между Украиной и РФ идет обмен документами для подготовки нормандского формата.

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