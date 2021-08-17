Вибори на окупованих територіях можуть провести в разі невтручання РФ

Кабінет міністрів пропонує встановити умови, за яких можливе проведення виборів, референдумів на непідконтрольних територіях. Зокрема, вони можуть пройти за невтручання російської сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.
Згідно із законопроєктом "Про засади державної політики перехідного періоду", загальнодержавні вибори та всеукраїнські референдуми можуть бути проведені на вказаних територіях лише за умови чіткого дотримання українського законодавства.
Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський виключив проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі.