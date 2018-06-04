Выборы в Одесской области: полиция отчиталась о недопущении нарушений

В полицию поступили сообщения о минировании четырех избирательных участков

В Одесской области в Ширяевском и Великомихайловском районах в воскресенье, 3 июня, полиция обеспечила публичный порядок и безопасность граждан на выборах поселковых и сельских объединенных территориальных общин и не допустила нарушений. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

Всего на территории районов работали 4 избирательных участка.

"По итогам дня один гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 174 КУоАП, другие нарушения публичного порядка, связанные с избирательным процессом, не зафиксированы", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается подсчет голосов, полицейские продолжают охранять правопорядок на участках.

Публичный порядок и безопасность участников процесса обеспечивали 150 правоохранителей - 100 сотрудников полиции и 50 нацгвардейцев.

Напомним, 3 июня во время выборов в территориальные громады в Одесской области в полицию поступили сообщения о минировании четырех избирательных участков, однако никаких опасных предметов не обнаружили.