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Выборы в Одесской области: полиция отчиталась о недопущении нарушений

НовостиОбщество    04.06.2018 - 01:55
Иллюстративное фото: выборы (УНИАН)
Иллюстративное фото: выборы (УНИАН)

В полицию поступили сообщения о минировании четырех избирательных участков

В Одесской области в Ширяевском и Великомихайловском районах в воскресенье, 3 июня, полиция обеспечила публичный порядок и безопасность граждан на выборах поселковых и сельских объединенных территориальных общин и не допустила нарушений. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

Всего на территории районов работали 4 избирательных участка.

"По итогам дня один гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 174 КУоАП, другие нарушения публичного порядка, связанные с избирательным процессом, не зафиксированы", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается подсчет голосов, полицейские продолжают охранять правопорядок на участках.

Публичный порядок и безопасность участников процесса обеспечивали 150 правоохранителей - 100 сотрудников полиции и 50 нацгвардейцев.

Напомним, 3 июня во время выборов в территориальные громады в Одесской области в полицию поступили сообщения о минировании четырех избирательных участков, однако никаких опасных предметов не обнаружили.

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Теги публикации: Одесса, полиция, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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