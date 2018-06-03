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Выборы в Одесской области: 4 участка открылись после проверки сообщений о минировании

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 13:54
Фото: выборы в Одесской области (dumskaya.net)
Фото: выборы в Одесской области (dumskaya.net)

По данным полиции, пока нарушений на выборах не зафиксировано

В ходе выборов в территориальные общины в Одесской области четыре избирательных участка начали работу после проверки сообщений о минировании. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

"По состоянию на 13:30 избирательные участки в Ширяевском и Великомихайловском районах проверены. В результате обследования взрывотехниками и кинологами взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено. Сейчас работа всех четырех участков возобновлена. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка. Нарушений нет", - говорится в сообщении.

 

Станом на 13:30 виборчі дільниці у Ширяївському та Великомихайлівському районах перевірені. В результаті обстеження...

Опубліковано Поліція Одеської області 3 червня 2018 р.

 

По данным местных СМИ, поступали сообщения о якобы заминировании участков в Цебриково, Никомавровке, Саханке и Вишневом.

Напомним, ранее сообщалось, что на избирательном участке в Цебриково помощник депутата устроил стрельбу. Также сообщается, что после вчерашних событий, когда в столкновениях пострадали 13 полицейских, в поселок ввели подразделения Национальной гвардии.

 

В Одесской области в столкновениях на избирательном участке пострадали 13 полицейских
Теги публикации: Одесса, минирование, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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