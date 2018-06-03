Выборы в Одесской области: 4 участка открылись после проверки сообщений о минировании

По данным полиции, пока нарушений на выборах не зафиксировано

В ходе выборов в территориальные общины в Одесской области четыре избирательных участка начали работу после проверки сообщений о минировании. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

"По состоянию на 13:30 избирательные участки в Ширяевском и Великомихайловском районах проверены. В результате обследования взрывотехниками и кинологами взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено. Сейчас работа всех четырех участков возобновлена. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка. Нарушений нет", - говорится в сообщении.

Станом на 13:30 виборчі дільниці у Ширяївському та Великомихайлівському районах перевірені. В результаті обстеження... Опубліковано Поліція Одеської області 3 червня 2018 р.

По данным местных СМИ, поступали сообщения о якобы заминировании участков в Цебриково, Никомавровке, Саханке и Вишневом.

Напомним, ранее сообщалось, что на избирательном участке в Цебриково помощник депутата устроил стрельбу. Также сообщается, что после вчерашних событий, когда в столкновениях пострадали 13 полицейских, в поселок ввели подразделения Национальной гвардии.