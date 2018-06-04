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Вибори в Одеській області: поліція звітувала про недопущення порушень

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 01:55
Ілюстративне фото: вибори (УНІАН)
Ілюстративне фото: вибори (УНІАН)

До поліції надійшли повідомлення про замінування чотирьох виборчих дільниць

У Одеській області у Ширяївському та Великомихайлівському районах у неділю, 3 червня, поліція забезпечила публічний порядок та безпеку громадян на виборах  до селищних та сільських об’єднаних територіальних громад та не допустила порушень. Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

Загалом на території районів працювали 4 виборчі дільниці.

"За підсумками дня одного громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 174 КУпАП, інших порушень публічного порядку або таких, що пов’язані з виборчим процесом, не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває підрахунок голосів, поліцейські продовжують охороняти правопорядок на дільницях.

Публічний порядок та безпеку учасників процесу забезпечували 150 правоохоронців - 100 працівників поліції та 50 нацгвардійців.

Нагадаємо, 3 червня під час виборів до територіальних громад в Одеській області до поліції надійшли повідомлення про замінування чотирьох виборчих дільниць, однак ніяких небезпечних предметів не виявили.

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Теги публікації: Одеса, полиция, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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