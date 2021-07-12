Выборы в Молдове: партия Санду набрала больше 50% голосов

В Молдове завершились досрочные парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах лидером стала партия президента Майи Санду "Действие и солидарность".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК Молдовы.
Партия "Действие и солидарность" набрала 52,44% голосов, после обработки 99,3% протоколов с избирательных участков.
За блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,42% избирателей. У партии "Шор" - 5,79%.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы признала парламентские выборы состоявшимися.
Кроме того, суд отказал в массовом закрытии участков в Приднестровье.