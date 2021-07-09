Выборы в Молдове: Додон вывел людей на протесты из-за участков для приднестровцев

Сообщается, что протесты проходят возле здания Высшей судебной палаты, которая пересматривает решение Апелляционной палаты Кишинева о том, что местный ЦИК должен сократить число участков для приднестровцев с 41 до 12.

На акции Додон назвал это решение суда "преступлением против демократии".

"Все мы одинаковы перед законом, живем на левом или правом берегу Днестра. Находимся мы в Риме или Москве. Вы - не сепаратисты, вы - наши братья. И вы должны быть рядом с нами в этой борьбе", - обратился он к приднестровцам.

Он также пригрозил властям устроить массовые протесты, если у его блока ПКРМ-ПСРМ "заберут победу".

Фото: акция протеста в Кишиневе (Александра Батанова/NewsMaker)