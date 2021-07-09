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Вибори в Молдові: Додон вивів людей на протести через дільниці для придністровців

Автор: РБК-Україна

Напередодні виборів у Молдові колишній президент і лідер соціалістів Ігор Додон вивів прихильників на протести. Акція проводиться у зв'язку з рішенням суду про необхідність скорочення числа дільниць для громадян Молдови з окупованого Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Повідомляється, що протести проходять біля будівлі Вищої судової палати, яка переглядає рішення Апеляційної палати Кишинева про те, що місцева ЦВК має скоротити число дільниць для придністровців з 41 до 12.

На акції Додон назвав це рішення суду "злочином проти демократії".

"Всі ми однакові перед законом, живемо на лівому або правому березі Дністра. Знаходимося ми в Римі або Москві. Ви - не сепаратисти, ви - наші брати. І ви повинні бути поруч з нами в цій боротьбі", - звернувся він до придністровців.

Він також пригрозив владі влаштувати масові протести, якщо у його блоку ПКРМ-ПСРМ "заберуть перемогу".

Фото: акція протесту в Кишиневі (Олександра Батанова/NewsMaker)

Нагадаємо, у квітні президент Молдови Майя Санду розпустила парламент, нові вибори пройдуть 11 липня.

Після її інавгурації в країні фактично триває політична криза, оскільки соціалісти Додона формували ситуативні коаліції проти Санду і протягом тривалого терміну не призначали прем'єра.

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МолдовавыборыІгор Додон