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Выборы мэра в Харькове: комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов

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Харьков, Суббота 02 октября 2021 18:23
Выборы мэра в Харькове: комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов Фото: комиссия Харькова зарегистрировала еще пятерых кандидатов на пост мэра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Члены Харьковской городской территориальной избирательной комиссии зарегистрировали еще пятерых кандидатов на должность городского головы. Один из желающих получил отказ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание KharkivToday.

Отмечается, что в качестве самовыдвиженцев на должность Харьковского городского головы претендуют:

  • Алина Мустафаева;
  • Сергей Ряполов;
  • Денис Ярославский;
  • Николай Кукурика;
  • Виктор Величков.

После регистрации кандидаты имеют возможность получить соответствующие удостоверения и постановление об открытии расчетного счета.

Еще один из желающих стать кандидатом на должность городского головы Иджран Абдуллаев - получил отказ из-за отсутствия залога.

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