Выборы мэра в Харькове: комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов
Фото: комиссия Харькова зарегистрировала еще пятерых кандидатов на пост мэра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Члены Харьковской городской территориальной избирательной комиссии зарегистрировали еще пятерых кандидатов на должность городского головы. Один из желающих получил отказ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание KharkivToday.
Отмечается, что в качестве самовыдвиженцев на должность Харьковского городского головы претендуют:
- Алина Мустафаева;
- Сергей Ряполов;
- Денис Ярославский;
- Николай Кукурика;
- Виктор Величков.
После регистрации кандидаты имеют возможность получить соответствующие удостоверения и постановление об открытии расчетного счета.
Еще один из желающих стать кандидатом на должность городского головы Иджран Абдуллаев - получил отказ из-за отсутствия залога.