Кто может стать мэром Харькова: рейтинг кандидатов

Опрос группы "Рейтинг"

Данные последнего по времени опроса Социологической группы "Рейтинг" (2-7 октября) свидетельствуют, что лидером электоральных симпатий является и.о. мэра города Игорь Терехов. За него готовы отдать свои голоса 57,6% тех, кто определился и намерен прийти на участки. Еще 27,6% опрошенных поддерживают бывшего главу Харьковской ОГА Михаила Добкина. Рейтинг других кандидатов - менее 4%. Тех, кто не определился - около 14%.

Кроме того, 63% респондентов убеждены, что победит на выборах мэра Харькова Терехов, 14% - уверены в победе Добкина. В победу других кандидатов верят менее 2%.

Таким образом, Терехов может уже в первом туре может набрать больше половины голосов и повторное голосование не потребуется.

Опрос центра "Социс"

Данные опроса центра "Социс" за 20-28 сентября показывают, что Терехов наберет 52,3% голосов тех, кто определился и пойдет голосовать, Добкин получит 29,1%. На третьем месте в списке бывшая глава Харьковской ОГА Юлия Светличная (6,6%), которая однако не выставила свою кандидатуру на выборах. Рейтинг других кандидатов менее 2%.

В победу Терехова верят 60,6% харьковчан, в победу Добкина - 15,5%.

Опрос КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос в Харькове 7-16 мая. Тогда за Терехова планировали отдать свои голоса 36,5% тех, кто определился, за Добкина - 21,5%. За Светличную хотели голосовать 15,2% харьковчан, за Евгения Мураева - 11,7% (нет в списке кандидатов), за Александра Фельдмана - 6,9% (нет в списке кандидатов).