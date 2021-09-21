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Выборы мэра Харькова. Первые кандидаты подали документы: кто они

Автор: Сергей Пышкин

В Харькове двое первых кандидатов на должность мэра подали документы на регистрацию. Оба идут на выборы самовыдвиженцами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Первым документы на регистрацию подал лидер харьковского центра "Нацкорпуса" - самовыдвиженец Константин Немичев.

Через некоторое время в территориальную избирательную комиссию прибыл и бывший мэр Харькова - Михаил Добкин. Экс-глава области внес залог в размере 271 тысячи гривен. Он также идет на выборы самовыдвиженцем.

Добкин дважды был мэром Харьковской области - с 2006 по 2010 год и с 2010 по 2014 год.

Избирательная кампания внеочередных выборов в Харькове началась 11 сентября, однако выборы начнутся уже 31 октября текущего года.

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Харьков