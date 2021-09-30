Выборы мэра Харькова: кто основные фавориты

Игорь Терехов

Терехов сейчас руководит городом после смерти Геннадия Кернеса.

Терехов идет под брендом подконтрольного ему "Блока Кернеса - Успешный Харьков".

Михаил Добкин

Добкин ранее возглавлял Харьковскую ОГА. Он баллотируется как самовыдвиженец, но при поддержке "Оппозиционной платформы - За життя", имеющей неплохие позиции в Харькове.

На местных выборах в горсовет она взяла почти 21% голосов и второе место, уступив только "Блоку Кернеса".

В материале говорится, что опрошенные изданием аналитики и политологи считают, что главная схватка развернется между этими двумя кандидатами. Но зарегестироваться могут еще и другие кандидаты.

Юлия Светличная

Один из факторов, который может перетасовать любые прогнозы - это участие или неучастие в мэрской гонке экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной. В июльских соцопросах она занимала третье место с 11,3% голосов.

Однако, никакой кампании в городе Светличная не начинала.

"Мы заметили, что из шести общественных организаций, которые будут наблюдать за выборами в Харькове, три - связаны со Светличной, две - с Тереховым. То есть интерес к избирательному процессу у ее команды есть", - говорит региональный аналитик "Чесно" в Харькове Александра Щукина.

Если же Светличная ввяжется в борьбу за главное кресло Харькова, тогда и перечень основных фаворитов будет шире. Харьковский политолог, эксперт аналитического центра "Обсерватория демократии" Антон Авксентьев считает, что если она будет баллотироваться, то выборы точно не закончатся первым туром.

Политоглот Владимир Фесенко считает, что выдвижение Светличной больше вредит Терехову, чем Добкину.

"Впрочем, на прошлых местных выборах ее партия взяла не так уж и много - около 7%. Когда социологи измеряли ее личный рейтинг - он выше. Думаю, что реально она может взять третье место. Но в случае выдвижения она будет в основном концентрировать тот электорат, который голосовал за проевропейские и проукраинские партии", - сказал Фесенко.