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Выборы мэра Харькова могут назначить на конец осени: комитет поддержал постановление

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления поддержал постановление о проведении выборов мэра Харькова в конце осени этого года. Теперь постановление могут рассмотреть в сессионном зале.

Об этом сообщил замглавы комитета Александр Качура в своем Telegram.

"Только что комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначения и проведения выборов мэра Харькова на осень 2021 года", - написал он.

Напомним, во вторник подкомитет Верховной рады по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии поддержал назначение выборов мэра Харькова осенью 2021 года.

Как писало РБК-Украина, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября, а именно 31 октября. По его словам, в сессионном зале Рада рассмотрит соответствующее постановление на этой или следующей пленарной неделе.

Стоит отметить, что парламенту для назначения новых выборов мэра Харькова не хватало ходатайства секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.

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Новости Украины ХарьковвыборыВерховная Рада
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