ru ua
Вс, 31 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Кто побеждает на выборах мэра Харькова: результаты экзит-полов

Новина українською →
Украина, Воскресенье 31 октября 2021 20:35
Кто побеждает на выборах мэра Харькова: результаты экзит-полов Фото: выборы мэра Харькова состоялись 31 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Харькове 31 октября прошли выборы мэра города. По данным экзит-полов, лидирует секретарь горсовета Игорь Терехов, на втором месте - бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-полов центра "Социальный мониторинг" и компании New Image Marketing Group.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг", за Терехова проголосовали 51,9% избирателей за Добкина - 27,6%.

Кто побеждает на выборах мэра Харькова: результаты экзит-полов

Данные New Image Marketing Group свидетельствуют, что Терехов набирает 53,8% голосов избирателей, Добкин - 24,5%.

Кто побеждает на выборах мэра Харькова: результаты экзит-полов

Официальные результаты голосования должны объявить до 12 ноября 2021 года. Если они совпадут с данными экзит-полов, то второй тур на выборах не потребуется и Терехов, который набрал более 50% голосов, станет мэром Харькова.

Терехов исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса. Он шел на выборы от политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!". Ему 54 года.

Напомним, в список избирателей было включено 1 млн 17 тыс. 584 человек. Всего на пост мэра Харькова претендовали десять кандидатов. Подробнее о каждом из них - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Выборы
Кандидаты в мэры Харькова
Кандидаты в мэры Харькова
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Будет ли второй тур
Будет ли второй тур