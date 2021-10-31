Кто побеждает на выборах мэра Харькова: результаты экзит-полов

В Харькове 31 октября прошли выборы мэра города. По данным экзит-полов, лидирует секретарь горсовета Игорь Терехов, на втором месте - бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-полов центра "Социальный мониторинг" и компании New Image Marketing Group.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг", за Терехова проголосовали 51,9% избирателей за Добкина - 27,6%.

Данные New Image Marketing Group свидетельствуют, что Терехов набирает 53,8% голосов избирателей, Добкин - 24,5%.

Официальные результаты голосования должны объявить до 12 ноября 2021 года. Если они совпадут с данными экзит-полов, то второй тур на выборах не потребуется и Терехов, который набрал более 50% голосов, станет мэром Харькова.

Терехов исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса. Он шел на выборы от политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!". Ему 54 года.