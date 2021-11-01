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Выборы мэра Харькова: на 9 участках выявили фальсификацию протоколов

Автор: Сергей Пышкин

В Новобаварском районе Харькова обнаружили фальсификацию протоколов. Нарушения зафиксировали на 9 участках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на общественную сеть "ОПОРА".

"Об этом (о фальсификации - ред.) стало известно после анализа протоколов участковых избирательных комиссий, которые были в распоряжении ОПОРЫ и протокола Новобаварськлй районной в городе ТИК", - пишет общественная сеть.

Отмечается, что представители ОПОРЫ были наблюдателями на 19 участках Новобаварского района. После сравнения полученных протоколов с протоколами ТИК - оказалось, что на 9 участках были сфальсифицированы документы о результатах выборов.

Фальсификация состоялась в пользу кандидата на пост мэра Игоря Терехова. В то же время количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237, когда у Терехова их количество увеличилось на 397.

Нарушения были выявлены на участках:

  • №631180;
  • №631193;
  • №631197;
  • №631201;
  • №631205;
  • №631211;
  • №631177;
  • №631189;
  • №631200.
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Харьков