Выборы мэра Харькова: на 9 участках выявили фальсификацию протоколов

"Об этом (о фальсификации - ред.) стало известно после анализа протоколов участковых избирательных комиссий, которые были в распоряжении ОПОРЫ и протокола Новобаварськлй районной в городе ТИК", - пишет общественная сеть.

Отмечается, что представители ОПОРЫ были наблюдателями на 19 участках Новобаварского района. После сравнения полученных протоколов с протоколами ТИК - оказалось, что на 9 участках были сфальсифицированы документы о результатах выборов.

Фальсификация состоялась в пользу кандидата на пост мэра Игоря Терехова. В то же время количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237, когда у Терехова их количество увеличилось на 397.

Нарушения были выявлены на участках: